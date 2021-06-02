Ураганный ветер прошелся по Шымкенту

Накануне в Шымкенте ветер достигал 26 м/с, непогода сорвала несколько крыш, оставила людей без электричества, кроме того, пострадал ребенок, сообщает Otyrar.kz.

Стихия в Шымкенте привела к повреждению более 3 тыс кв м кровли зданий - крыши сорваны у пяти многоэтажных жилых домов, двух объектов образования, трех коммерческих объектов. Сорванные крыши повредили припаркованные автомобили - известно о шести таких случаях.

Также во вторник несчастный случай из-за ураганного ветра произошел с ребенком 2016 года рождения, он получил травмы.

Ветер привел к обрыву проводов, без света остались массивы Сайрам, Кызыл су, Утемис, Шапырашты и Исфиджаб в микрорайоне Нурсат.