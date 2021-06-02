В Москве в среду воздух прогреется до 22 градусов

По прогнозам синоптиков, в среду в Москве и Московской области будет теплая, облачная с прояснениями погода.

"Предстоящим днем антициклон сохранит свое влияние в столичном регионе. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве достигнет 20-22 градусов тепла, по области до плюс 23 градусов", - сообщается на портале "Метеоновости".

Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В столичном регионе продолжает повышаться температура, а с ней и атмосферное давление.