Минобрнауки: российские вузы сами устанавливают стоимость за обучение

Вузы в России могут сами определять стоимость за обучение, сообщили в пресс-службе Минобрнауки, передает ТАСС.

"Законодательством РФ закреплена автономия образовательных организаций в установлении стоимости платных образовательных услуг с учетом минимального допустимого размера платы за обучение, необходимого для качественного оказания образовательной услуги", - уточнили в ведомстве.

Также, согласно действующему с апреля приказу, образовательные организации могут устанавливать стоимость за образовательные услуги, предоставляемые в 2021 году, на уровне 2019 года.

В марте в министерстве был поднят вопрос о снижении стоимости обучения в вузах в условиях пандемии.