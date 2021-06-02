Реестр памятников культуры появится в Северной Осетии

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил создать реестр памятников культуры с охранными зонами.

Он отметил, что вопрос по реестру охраны памятников культурного наследия восполнен не весь. По словам главы региона, данная проблема уже была поставлена на аппаратном совещании.

Меняйло подчеркнул, что территория многих памятников культуры оказалась в частных руках. После оформления соответствующих охранных зон земли будут изымать у собственника, а объект включат в реестр для их неприкосновенности.

"Второе - как это решить? Признав соответствующие охранные зоны и дальше запретить независимо от формы собственности что-либо на этих участках делать. А дальше будем разбираться, каким образом они оказались в частных руках и изымать, так как это по факту наше наследие", - отметил врио главы.

Стоит добавить, что в реестр войдут также святилища, полный список которых пока не определен.