Онколог назвал самые опасные продукты

Продукты питания, которые могут привести к развитию рака, перечислил врач-онколог Михаил Мяснянкин.

Онкологические заболевания связаны с канцерогенами, сообщил он. Эти вещества появляются в результате жарки мяса на подсолнечном масле, пояснил врач "Пятому каналу".

"В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Эти продукты могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями", - отметил Мяснянкин.

Вред наносят также продукты, загрязненные канцерогенными веществами или минеральными удобрениями, спиртные напитки.

"Необходимо исключить алкоголь, который влияет как канцероген, особенно на появление опухоли печени", - предупредил медик.

Антиканцерогенные вещества содержатся в овощах, фруктах и зелени, именно их стоит включить в рацион, чтобы сохранить здоровье.