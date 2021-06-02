Республиканцы в США подготовили законопроект о расширении санкций против "Северного потока-2"

Законопроект о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2" представил член палаты представителей Конгресса США республиканец Фред Келлер.

Напомним, ранее президент США Джо Байден отказался от идеи введения новых санкций, так как газопровод почти достроен, а рестрикции могут быть "контрпродуктивными" для отношений США с ЕС.

Келлер не согласен с решением президента. "На каждом шагу президент Байден работал над тем, чтобы разрушить энергетическую независимость Америки, что привело к резкому росту цен на энергоносители, ликвидации рабочих мест, обеспечивающих жизнедеятельность семьи, и ослаблению позиций на мировой арене", - отмечается в заявлении республиканца, пишет "Интерфакс".

По его словам, отказ от новых санкций против "Северного потока-2", препятствует внутреннему производству энергии в США и "ясно показывает, на какой позиции находится эта администрация".