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Республиканцы в США подготовили законопроект о расширении санкций против "Северного потока-2"

Республиканцы в США подготовили законопроект о расширении санкций против &quot;Северного потока-2&quot;

Законопроект о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2" представил член палаты представителей Конгресса США республиканец Фред Келлер.

Напомним, ранее президент США Джо Байден отказался от идеи введения новых санкций, так как газопровод почти достроен, а рестрикции могут быть "контрпродуктивными" для отношений США с ЕС.

Келлер не согласен с решением президента. "На каждом шагу президент Байден работал над тем, чтобы разрушить энергетическую независимость Америки, что привело к резкому росту цен на энергоносители, ликвидации рабочих мест, обеспечивающих жизнедеятельность семьи, и ослаблению позиций на мировой арене", - отмечается в заявлении республиканца, пишет "Интерфакс".

По его словам, отказ от новых санкций против "Северного потока-2", препятствует внутреннему производству энергии в США и "ясно показывает, на какой позиции находится эта администрация".

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Вестник Кавказа

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