В Ираке люди начали умирать из-за "черной плесени"

На юге Ирака в провинции Ди-Кар не менее двух человек скончались из-за мукормикоза ("черная плесень").

"В городе Насирия было зафиксировано четыре случая заражения черной плесенью и два случая смерти. Оба этих случая связаны с осложнениями, вызванными заболеванием коронавирусной инфекцией", - приводит телеканал Rudaw слова представителя местного департамента здравоохранения Аммара аль-Замили.

Нашествие "черной плесени" случилось в Индии в разгар эпидемии коронавируса, накануне о нескольких случаях заболевания сообщили в Египте. Грибковая инфекция поражает людей с ослабленным иммунитетом, часто она связана с применением аппарата ИВЛ.