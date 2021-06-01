Жительницу Караганды случайно привили разными вакцинами от COVID-19

В Караганде 19-летней местной жительнице сделали прививки от коронавируса COVID-19 двумя разными вакцинами.

Девушка была привита первым компонентом китайской вакцины Hayat-Vax (ОАЭ), однако когда она пришла для получения второго компонента, ей привили российский "Спутник-V", передает Ekaraganda.kz.

Как отметила мать потерпевшей Ольга Величко, несмотря на то, что в прививочном кабинете ее дочь предоставила анкету, где было сказано, что нужна китайская вакцина, медсестра не показала ампулу с препаратом, который собирается вводить, и молча сделала инъекцию.

"После дочери в кабинет зашла моя сестра за тем же компонентом, она и обратила внимание, что медсестра собирается вводить ей "Спутник-V". После возмущения сестры выяснилось, что моей дочери ошибочно поставлена вакцина "Спутник-V" вместо арабской", - заявила Величко.

По ее словам, врачи из поликлиники №1 посоветовали "надеяться на силы организма дочери и верить в светлое будущее".

Величко также сообщила, что в настоящее время ее дочь чувствует себя нормально, реакций на прививку не было, однако ее беспокоит, не возникнет ли каких-либо последствий в будущем.