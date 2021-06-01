Терминалы eQoldau принесут интернет в села Казахстана

В селах Казахстана, где нет доступа в интернет, начали размещать пункты eQoldau, раздающие Wi-Fi. Соответствующее сообщение распространило министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Такие терминалы самообслуживания появятся в 553 сельских акиматах по всему Казахстану. Первый пункт открытого доступа eQoldau был открыт в селе Андреевка Акмолинской области.

С помощью этих устройств люди смогут получать госуслуги, посещать электронную биржу труда, делать покупки в маркетплейсах, приобретать билеты на поезда и самолеты, подключать услуги, совершать онлайн-платежи за услуги ЖКХ, делать денежные переводы, записываться к врачу и получать доступ к сервисам телемедицины, заказывать почтовые услуги и курьерскую доставку.

Помимо прочего, пункты eQoldau будут распространять Wi-Fi, и селяне смогут подключиться к сети на своих гаджетах.

"ПОДы можно считать еще одним шагом в сторону устранения цифрового неравенства между городом и селом (...) Таких сельских пунктов, куда в прошлом году пришли волоконно-оптические линии связи, 1250 по стране. Андреевка - первый населенный пункт, куда мы поставили такое устройство. Я думаю, что во все сельские населенные пункты мы придем с этим сервисом", - приводит слова вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхата Оразбека "Sputnik Казахстан".