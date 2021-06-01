Десятки миллионов рублей получит Ялта от платных парковок

Более 60 млн рублей в год сможет получать бюджет Ялты от работы парковок, сообщила глава горадминистрации Янина Павленко на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что в качестве оператора парковочного пространства выступит муниципальное предприятие. "А это значит, что поступления будут максимально прозрачны и только в бюджет. Всего у нас 565 мест на 36 парковках. Ожидаем более 60 млн в год", - отметила градоначальник.

Мэр добавила, что на парковках будет действовать автоматическая система управления, расплатиться можно будет как наличными, так и картой.