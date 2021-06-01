Иран может нарушить стратегию балансирования рынка ОПЕК+

Группа самых влиятельных производителей нефти во вторник согласилась продолжить постепенное ослабление сокращения добычи на фоне восстановления цен. ОПЕК+, увеличит добычу в июле в соответствии с апрельским решением группы вернуть на рынок 2,1 млн баррелей в день в период с мая по июль.

Как отмечает американский телеканал деловых новостей Consumer News and Business Channe (CNBC), картель с объявил о массовом сокращении добычи нефти в 2020 году, чтобы поддержать цены, когда пандемия коронавируса совпала с историческим крахом спроса. В преддверии встречи ОПЕК+ аналитики ожидали, что объем производства группы останется стабильным. Вчера фьючерсы на нефть сорта Brent достигли $71,17 за баррель, поднявшись примерно на 2,7%, а фьючерсы на нефть WTI достигли $68,65 - рост более чем на 3% и самый высокий уровень цены сорта за более чем два года. Цены на нефть в этом году выросли более чем на 30%.

Между тем, политика Ирана в отношении производства после июля не была определена, и группа снова встретится 1 июля. Несколько членов ОПЕК+ пытаются сбалансировать ожидаемый рост спроса, который может возникнуть в случае увеличения добычи в Иране. Иран ведет переговоры с шестью мировыми державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года. Восстановление сделки может привести к увеличению количества нефти на мировом рынке в ближайшие месяцы.

"Пока рано давать конкретные цифры по Ирану, - сказал эксперт Goldman Sachs Джеффри Карри. - Обсуждение компенсаций в случае возобновления добычи Ираном может стать позитивным сюрпризом следующей встречи ОПЕК".

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо не верит, что увеличение поставок из Ирана станет поводом для беспокойства: "Мы ожидаем, что потенциальное возвращение иранского производства и экспорта на мировой рынок будет происходить упорядоченно и прозрачно".

"Думаю, все ожидают, что Иран нарастит объемы добычи. Таким образом, помимо июльского повышения, они вряд ли увеличат производство еще больше", - полагает главный нефтяной аналитик Energy Aspect Амрита Сен.

Страны ОПЕК+ первоначально согласились сократить добычу нефти на рекордные 9,7 млн баррелей в день в прошлом году, а затем снизили сокращение до 7,7 млн и, в конечном итоге, до 7,2 млн с января. К июлю сокращения добычи группы должны составить 5,8 млн.

"Самая серьезная проблема для ОПЕК+ в краткосрочной перспективе связана с потенциальным ростом иранской добычи в результате возвращения США и Ирана к соблюдению СВПД", - отмечают аналитики Eurasia Group. По их мнению, благодаря прогрессу в последовательных раундах переговоров сделка вновь вступит в силу в третьем квартале 2021 года.

В среднесрочной перспективе ОПЕК+, скорее всего, скорректирует свою политику, чтобы не допустить, чтобы добавление иранских баррелей нарушило стратегию балансирования рынка.