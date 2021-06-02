Работа МИД Армении парализована - дипломаты не могут подстроиться под Пашиняна

В конце мая - когда и. о. премьера Армении Никол Пашинян обнародовал свой план деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном - министр иностранных дел Ара Айвазян, четыре его заместителя и пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян подали в отставку. Армения вернулась во времена, когда министры иностранных дел занимали свой пост в течение одного-двух лет.

Профессиональная этика дипломатов не позволяет им устраивать громких сцен перед уходом. Именно так поступил и Ара Айвазян, скромно сложив с себя полномочия. Его предшественник Зограб Мнацаканян покинул пост главы внешнеполитического ведомства 16 ноября, через неделю после окончания Второй Карабахской войны, тем самым признав, что Армения потерпела фиаско не только на поле боя, но на внешнеполитической арене, так и не сумев легитимизировать оккупацию.

Однако отставка Айвазяна, призванного сгладить наиболее острые углы в процессе послевоенного урегулирования, представляется реакцией на выбранный правительством вектор политического развития. От Пашиняна давно отвернулись священнослужители и генералы. Теперь очередь дошла до дипломатов.

Планы Пашиняна расходятся с профессиональной деятельностью МИД. Практически все свои политические инициативы Пашинян старался подкрепить словами дипломатов в надежде на то, что они будут максимально распространены за рубежом. С момента своего избрания Пашинян превратил МИД в филиал своего имидж-агенства, которое во многом дублировало слова премьера. К примеру, с начала антиправительственной акции в январе, министерство выступало с поддержкой Пашиняна, высказывая мнение о нецелесообразности проведения досрочных парламентских выборов, но как только премьер выступил за проведение внеочередного голосования, позиция МИДа была в спешном порядке скорректирована. Двумя годами раньше армянская дипломатия поддерживала "всеармянскую идею" Пашиняна и даже старалась придать этому лозунгу элементы фирменного стиля премьера.

Отставка Ары Айвазяна косвенно подтверждает переориентацию работы МИДа на удовлетворение политических потребностей Пашиняна. Дипломаты вынуждены успевать за постоянно меняющимися интересами и.о. премьера, придумывая все новые и новые дипломатические трактовки, заботясь о том, чтобы они не противоречили друг другу. Пашинян никогда не горел желанием брать на себя ответственность и мало кому доверял, ведя переговоры за спиной дипломатов.

Примечательно, что Айвазян подал в отставку накануне визита и.о. премьера в Париж и Брюссель. Пашинян предпочел лично обсуждать вопросы возможной реализации своего плана по делимитации армяно-азербайджанской границы, в реализации которого могут сыграть роль сопредседатели Минской группы ОБСЕ от США и Франции.

Нынешняя позиция главы Кабмина создает невыносимые условия для работы МИДа. Пашинян ставит перед дипломатами задачу подготовить необходимую базу для осуществления реставрации присутствия Минской группы в пространстве Армении с возможностью республики выйти на западный политический вектор. Реализуя поставленную задачу, дипведомство должно обеспечить безопасность армяно-российских отношений, чтобы Москва не посчитала нужным в резкой форме реагировать на политические изыскания Пашиняна. Сближение Армении и ЕС Пашинян рассчитывает осуществить за счет России, пока республика находиться под ее защитой по линии ОДКБ.

В такой ситуации лицемерие Пашиняна беспокоит не только его оппонентов, но и военных. Вслед за Айвазяном, замначальник Генштаба ВС Степан Галстян намеревается покинуть занимаемую должность. Еще в начале марта именно его Пашинян старался удержать разными обещаниями.

Политическая ориентация и.о. премьера вносит неразбериху. Непонятно, каким образом Пашинян собирается сотрудничать с Москвой и участвовать в трехсторонней миротворческой миссии, если его политическая повестка направлена на то, чтобы превратить Армению в предмет торга. Сейчас работа МИДа парализована, поскольку дипломаты не в состоянии работать с условиях невнятной политики главы государства.