Совет молодых депутатов Ставрополья соберется в Пятигорске

В столице СКФО 4 и 5 июня пройдет общее собрание Совета молодых депутатов Ставропольского края, а также девятый семинар образовательно-просветительского проекта "Школа парламентаризма".

Организаторами мероприятия выступают краевая Дума, Региональная общественная организация "Молодежный экспертный совет Ставропольского края" и Пятигорский госуниверситет. На собрание также приедут депутаты республик СКФО.

В ходе мероприятия знаменитые политологи, краевые парламентарии и депутаты, представляющие регион и республики Северного Кавказа в Государственной думе, проведут дискуссию по организации избирательных кампаний и взаимодействию с избирателями.

Кроме того, молодых законодателей познакомят с практикой законотворческой деятельности и реализацией федеральных программ на примере СКФО, передает "Сайт Ставрополя 1777".

Кроме того, собрание обсудит вопрос создания Совета, призванного объединить молодых парламентариев из всех регионов Северного Кавказа.