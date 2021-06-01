Сборная России сыграла вничью с Польшей

Только что во Вроцлаве завершилась товарищеская встреча по футболу между сборными Польши и России. Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

На гол поляков, забитый нападающим Якубом Шверчоком на 4-й минуте, российская команда ответила точным ударом Вячеслава Караваева на 20-й минуте.

Также уже закончился матч в Велике-Горице, где сборная Хорватии сыграла вничью с командой Армении (1:1).

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом прошлого года, однако УЕФА из-за пандемии коронавируса COVID-19 принял решение перенести турнир. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Лондоне, Мюнхене, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Глазго, Севилье, Будапеште и Амстердаме.