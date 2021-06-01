Выборы генерального секретаря ООН пройдут в июне

Выборы генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) пройдут в этом месяце. Об этом заявил сегодня постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон на пресс-конференции в связи с началом эстонского председательства в Совете Безопасности (СБ) всемирной организации в июне.

По его словам, дата выборов еще окончательно не определена. При этом Юргенсон обратил внимание на то, что единственным кандидатом на данный момент является действующий генсек Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

Напомним, в январе 2021 года Гутерриш сообщил, что выдвигает свою кандидатуру на второй срок в качестве генсека ООН. Первый срок полномочий Гутерриша истекает в конце текущего года.