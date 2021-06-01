"Роскосмос" позвал Илона Маска и основателя Amazon на форум в Санкт-Петербурге

Корпорация "Роскосмос" пригласила основателя SpaceX и Tesla Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin, основателя Amazon Джеффа Безоса на глобальную конференцию по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

По его словам, темы обсуждений с американскими коллегами будут определены после того, как будет установлен окончательный состав американской делегации.

В конференции примут участие представители 59 стран, которые представят 576 докладов. Среди этих стран — Бразилия, Германия, Индия, Канада, Китай, Люксембург, Мексика, Румыния, США, Франция, Чехия и другие.