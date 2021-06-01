На Ставрополье наградили школьника, спасшего тонущую девочку

Во вторник, 1 июня, офицеры следственного комитета России вручили награды юным героям. Торжественная церемония состоялась в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии, приуроченном к Международному дню защиты детей, приняли участие первый заместитель и заместители gредседателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата ведомства и региональных следственных органов.

Среди награжденных оказался и школьник из Ставропольского края Руслан Стояненко. Он получил почетную грамоту СК России за спасение тонувшей девочки.

Как отмечается, девочка купалась в пруду с подругами и в какой-то момент внезапно начала тонуть. Увидев, что девочка скрылась под водой, Руслан нырнул за ней, вынес на берег и оказал первую медицинскую помощь.