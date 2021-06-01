Асет Иргалиев рассказал о планах по развитию Туркестанской области до 2025 года

В Туркестанской области в ближайшие годы появятся новые трассы, заводы и другие объекты социальной инфраструктуры, сообщил министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев.

До 2025 на развитие региона потратят 3,6 трлн тенге. Будут построены нефтеперерабатывающий завод, химический комплекс и завод по производству бытовой техники.

"Будут построены автодороги: юго-западный обход города Шымкента, обход города Сарыагаша, восточный обход города Туркестаан, а также скоростная железнодорожная магистраль Туркестан - Шымкент - Ташкент", - рассказал Иргалиев на заседании правительства.

Внимание будет уделено и туризму: к горнолыжному курорту "Каскасу" подведут инфраструктуру, в Туркестане построят туристско-рекреационный центр, три гостиницы и духовно-культурный центр, отреставрируют мавзолеи, городище Культобе, благоустроят музей-заповедник "Азрет Султан".

Кроме того, в регионе появится крупная многопрофильная больница, три поликлиники, станция скорой помощи и Центр материнства и детства, новые школы, спортивные центры и пожарные депо.