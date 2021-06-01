Села в Сочи станут гастрономическими локациями

В сочинских селах организуют около 15 экокурортов, каждое село будет отдельной туристической точкой, где гости смогут познакомиться с гастрономическими особенностями поселения.

Гастротуризм начнется с села Пластунка, его превратят в экоферму, сообщил замглавы департамента курортов и туризма Сочи Кирилл Сазонов, передает ТАСС.

Планируется модернизировать под туризм 15 населенных пунктов, для каждого будут разработана своя уникальная программа, учитывающая расположение села и его и этнографический состав.

Села благоустроят - проведут и расширят дороги, увеличат мощности подачи электроэнергии, газифицируют, решат проблему с водоотведением.