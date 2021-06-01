Министр обороны Израиля проведет переговоры с главой Пентагона

Министр обороны Израиля Бени Ганц встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином. Переговоры состоятся 3 июня в США, сообщил во вторник пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

"В этот четверг министр [Остин] примет министра обороны Израиля Бенджамина Ганца, который совершит свой первый визит в Пентагон", - сказал он на регулярном брифинге для журналистов.

Кирби уточнил, что более подробная информация будет предоставлена к четвергу. "Я думаю, можно ожидать, что среди тем, которые они обсудят, будут вопросы региональной безопасности", - анонсировал пресс-секретарь, добавив, что стороны также обсудят "Иран и его злонамеренное поведение в регионе", передает ТАСС.