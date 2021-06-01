Lada врезалась в MAN на Кубани, есть пострадавшие

В районе поселка Урожайный Краснодарского края женщина за рулем Lada Kalina врезалась в стоящий на обочине MAN. Свидетели случившегося вызвали медиков и полицию.

На место аварии выехали спасатели Гулькевичского отряда "Кубань-СПАС", специалисты которого оградили место ДТП, отключили аккумулятор и выставили огнетушитель. Об этом сообщили в пресс-службе "Кубань-СПАСа".

Уточняется, что в салоне авто также находился супруг пострадавшей. В настоящее время они госпитализированы. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.