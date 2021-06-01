Градовые облака расстреляли ракетами на подступах к Ставрополью

Семь ракет было выпущено специалистами военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы. В частности, облака были разбиты над Кочубеевском и Кировском округах края.

Уточняется, что были выпущены ракеты типа "Алазань-6". В настоящее время опасность градобоя приближена к нулю.

Ранее сообщалось, что часть посевов в Ставропольском крае погибла из-за засухи.