В Филармонии Азербайджана прошел концерт с участием молодых талантов

В Азербайджанской государственной академической филармонии в связи с Международным днем детей состоялся концерт, участниками которого стали молодые таланты республики.

В пресс-службе Филармонии сообщили, что на сцене выступали лауреаты республиканских и международных конкурсов в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева.

"Говоря о выступлениях юных солистов, нельзя не отметить мастерство и тонкое музыкальное чутье начинающих музыкантов, делающих первые шаги на большой сцене", - говорится в сообщении.

Концерт прошел в рамках проекта Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи"), благодаря которому уже было организовано множество выступлений молодых музыкантов, обучающихся в различных специализированных учебных заведениях страны, передает Sputnik Азербайджан.