Макрон: Франция сделает все для восстановления мира между Азербайджаном и Арменией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече в Париже с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, что Франция будет содействовать восстановлению мира и развитию диалога между Арменией и Азербайджаном.

"В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США Франция намерена сделать все, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в том числе прямого, между сторонами", - сказал глава французского государства.

Он также акцентировал внимание на том, что в связи с недавними событиями на границе Армении и Азербайджана, ее делимитация должна осуществляться только путем переговоров и без применения силы. Макрон подчеркнул, что военным обеих стран необходимо вернуться на позиции, которые они занимали по состоянию на 11 мая.

Помимо этого, президент Франции указал на то, что "режим прекращения огня в целом соблюдается в Нагорном Карабахе, но остается еще многое сделать". "Франция готова продолжать свою поддержку населения. Я также думаю о необходимости освобождения всех пленных, снятия ограничений на доступ гуманитарных организаций и о сложном вопросе заминированных зон", - цитирует французского лидера ТАСС.