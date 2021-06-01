Детские палаточные лагеря в Ростовской области приостановили работу из-за COVID-19

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил изменения в постановление о коронавирусных ограничениях в части детского летнего отдыха, сообщает пресс-служба главы региона.

"Новая редакция документа содержит пункт о приостановке в области работы детских лагерей палаточного типа", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в указе теперь прописано, что летний отдых и оздоровление в областных лагерях и здравницах возможен только для детей, живущих в регионе.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 170 млн, из них более 3,5 млн человек скончались. В России выявлены 5 081 417 случаев заражения COVID-19.