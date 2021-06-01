Стихийные торговые точки у краснодарского цирка сменят "умные" остановки

До конца текущего 2021 года власти Краснодара собираются установить на месте торговых павильонов около городского цирка "умные" остановки.

В начале апреля стихийные ларьки уже начали демонтировать, а глава города Евгений Первышов тогда сообщил, что на месте торговых рядов появится остановочный комплекс, - передает портал Юга.ру.

Накануне на совещании в мэрии Краснодара вице-мэр Артем Доронин отчитался, что уже определена концепция остановочных павильонов, и до конца года ее могут реализовать.

Также будет благоустроена близлежащая территория, а сами "умные" остановки оснастят видеокамерами и электронными стендами с информацией по движению общественного транспорта.

Напомним, в 2017 году власти Кубани поручили облагородить площадь перед Краснодарским цирком и убрать торговые павильоны. Суд обязал 11 предпринимателей самостоятельно убрать торговую галерею общей площадью 727 кв м, и хотя собственники павильонов попытались оспорить это решение, в конце 2020 года их жалобу отклонили, а после начали штрафовать на 10 тыс рублей за каждый день просрочки.