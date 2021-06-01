Власти Узбекистана приведут в порядок мавзолей Алишера Навои в Герате

Власти Узбекистана планируют провести реставрацию мавзолея Алишера Навои в афганском Герате, накануне проект ремонта и реставрации, а также благоустройства территории мавзолея презентовали президенту страны Шавкату Мирзиееву.

"У входа и во дворе будут размещены постаменты в виде раскрытых книг с мудрыми словами Алишера Навои, а также декоративные скамейки. Восьмигранная мечеть у входа в мавзолей будет отремонтирована. По левой и правой сторонам двора предусмотрены крытые террасы.

Планируется улучшить оформление экстерьера мавзолея, Купол, фасад и боковые стены мавзолея будут украшены майоликой. Территория комплекса будет озеленена", – отметили в пресс-службе президента, передает Podrobno.uz.

Специалисты Узбекистана совместно с афганскими коллегами уже провели изучение мавзолея на месте, после чего и был разработан проект его реставрации с использованием элементов традиционной архитектуры, искусства и декора, - говорится в сообщении.