Власти Узбекистана приведут в порядок мавзолей Алишера Навои в Герате
Власти Узбекистана планируют провести реставрацию мавзолея Алишера Навои в афганском Герате, накануне проект ремонта и реставрации, а также благоустройства территории мавзолея презентовали президенту страны Шавкату Мирзиееву.
"У входа и во дворе будут размещены постаменты в виде раскрытых книг с мудрыми словами Алишера Навои, а также декоративные скамейки. Восьмигранная мечеть у входа в мавзолей будет отремонтирована. По левой и правой сторонам двора предусмотрены крытые террасы.
Планируется улучшить оформление экстерьера мавзолея, Купол, фасад и боковые стены мавзолея будут украшены майоликой. Территория комплекса будет озеленена", – отметили в пресс-службе президента, передает Podrobno.uz.
Специалисты Узбекистана совместно с афганскими коллегами уже провели изучение мавзолея на месте, после чего и был разработан проект его реставрации с использованием элементов традиционной архитектуры, искусства и декора, - говорится в сообщении.
Вестник Кавказа
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