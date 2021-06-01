Власти Грузии профинансируют фруктовое садоводство

Правительство Грузии окажет максимальное содействие росту целевого использования сельскохозяйственных земель путем разведения садов и обустройства саженцевых хозяйства во всех муниципалитетах Грузии, - сообщили в Минсельхозе страны.

Грузинские власти утвердили изменения в госпрограмму "Посади будущее", согласно которым софинансирование от государства на разведение садов можно получить на сельскохозяйственных земельных участках по всей стране. Так, по программе физическим и юридическим лицам будет профинансировано не более 10% стоимости устройства противоградовых систем для яблоневых, грушевых и черешневых садов, а кооперативы с сельскохозяйственным статусом, и сел у разделительной линии и высокогорных населенных пунктов – не более 20%, - передает Sputnik Грузия.

В случае обустройства колодца или скважины софинансирование будет предоставлено в размере не более 50% от стоимости, но не более 15 тыс лари на одного бенефициара), а в случае сельскохозяйственных кооперативов – сел у разделительной линии и высокогорных поселений – не более 60%, но не более 18 тыс лари на одного бенефициара.

Программа "Посади будущее", предполагающая финансирование государством закупки фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов, уже позволила создать в стране конкурентоспособные и современные хозяйства на площади более 10,5 тыс га, - добавили в Минсельхозе страны.