Белый дом назвал причину встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена необходима для того, чтобы представители американской стороны смогли понять намерения Москвы.

По словам представителя Белого дома Карин Жан-Пьер: "саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы", передает "Интерфакс".

Далее она отметила, что на этом мероприятии "предстоит много работы".

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что на грядущем саммите Путин и Байден будут обсуждать стабилизацию отношений России и США.