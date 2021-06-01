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Детский праздник-путешествие "Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!" (фоторепортаж)

В Международный день защиты детей в Москве в Российском Фонде культуры (РФК) прошел детский праздник-путешествие "Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!". Праздник состоялся в рамках проекта РФК "Сегодня - дети, завтра - народ" в сотрудничестве с Представительством Фонда Гейдара Алиева в России. Содействие в проведении мероприятия также оказали киностудия "Лестница", Центр военно-патриотического воспитания ВКС "Юнармия", школы - студии "Детикино", Московский музыкальный кадетский корпус.

Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)
Детский праздник-путешествие &quot;Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!&quot; (фоторепортаж)

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