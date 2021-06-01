Засуха погубила часть посевов на Ставрополье

Часть посевов в восточных округах Ставропольского края погибла на площади почти шесть тысяч гектаров. Согласно предварительным подсчетам, ущерб составил 270 млн рублей.

Уточняется, что сельхозкультуры погибли на площади 5,9 тыс га. "В числе пострадавших – аграрии двух округов, Левокумского и Курского", - говорится в сообщении краевого Минсельхоза.

В то же время в большинстве округов края запасы продуктивной влаги оцениваются как очень хорошие, а их недостаток отмечается только на востоке, передает ТАСС.