Кисловодск получит модернизированную систему водоотведения

Система водоотведения Кисловодска будет модернизирована, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, пояснив, что нынешняя система уже не справляется с возросшей нагрузкой.

Планируется, что в будущем пропускная способность коммуникаций увеличится в 2,5 раза. "Особенно остро стоит вопрос реконструкции основного канализационного коллектора по проспекту Победы Кисловодска", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для повышения надежности системы водоотведения города-курорта, увеличения производительности и снижения аварийности необходимо строительство хозяйственно-бытовых сетей канализации.

В настоящее время уже ведутся проектные работы.