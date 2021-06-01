Мхитарян решил остаться в "Роме"

Полузащитник римского футбольного клуба "Рома" Генрих Мхитарян останется в команде еще на один сезон. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте итальянского клуба.

32-летний хавбек сборной Армении подписал соглашение до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Мхитарян будет зарабатывать по новому контракту 4,5 млн евро в год

Напомним, в минувшем сезоне Мхитарян провел за "Рому" 34 матча в чемпионате Италии, отметившись в них 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.