Мхитарян решил остаться в "Роме"
Полузащитник римского футбольного клуба "Рома" Генрих Мхитарян останется в команде еще на один сезон. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте итальянского клуба.
32-летний хавбек сборной Армении подписал соглашение до 2022 года.
Ранее сообщалось, что Мхитарян будет зарабатывать по новому контракту 4,5 млн евро в год
Напомним, в минувшем сезоне Мхитарян провел за "Рому" 34 матча в чемпионате Италии, отметившись в них 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.
Вестник Кавказа
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