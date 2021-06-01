Все сотрудники Белого дома возобновят работу из офиса

В июле 2021 года все сотрудники Белого дома, работавшие удаленно в связи с пандемией коронавируса COVID-19, вернутся в офис.

"Они вернутся на полный рабочий день с 6 по 23 июля", - говорится в служебной записке Белого дома, текст которой приводит портал Axios.

В ней также отмечается, что дистанционно продолжат работать лишь те, у кого есть "смягчающие" обстоятельства, которые не позволяют им работать в офисе. Для удаленной работы таким сотрудникам необходимо будет заручиться согласием начальства, передает ТАСС.

Ранее источники сообщали, что 80-90% персонала Белого дома работают дистанционно с момента инаугурации президента США Джо Байдена в январе 2021 года.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 170 млн, из них более 3,5 млн человек скончались. В США выявлены 33 269 749 случаев заражения COVID-19, умерли 594 650 человек.