Фонд культуры РФ и Представительство Фонда Гейдара Алиева отправили детей в виртуальное праздничное путешествие

В Международный день защиты детей в Москве в Российском Фонде культуры (РФК) прошел детский праздник-путешествие "Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!". Праздник состоялся в рамках проекта РФК "Сегодня - дети, завтра - народ" в сотрудничестве с Представительством Фонда Гейдара Алиева в России. Содействие в проведении мероприятия также оказали киностудия "Лестница", Центр военно-патриотического воспитания ВКС "Юнармия", школы - студии "Детикино", Московский музыкальный кадетский корпус.

"Первого июня мы отмечаем Международный день защиты детей. Вот уже 71 год первый день календарного лета напоминает нам, что у наших маленьких обитателей есть право на жизнь, на образование, на защиту. Словом, на счастье! Сегодняшние дети – это те, кто завтра будет решать судьбы стран, планеты, всего человечества! Наша встреча проходит под девизом "Сегодня – дети, завтра – народ!" . Сегодняшний мир принадлежит взрослым. И хорошо, что есть этот день, когда мы можем, отложив все свои проблемы, обратиться к самой главной нашей задаче – слушать и слышать наших детей. Ведь мы должны оставить им в наследство Землю. Дети – завтрашний день нашей планеты", - говорит руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ, доктор философских наук Тамилла Ахмедова.

"Проблемы детей никогда не остаются без внимания Фонда Гейдара Алиева, это одно из главных направлений деятельности Фонда, под руководством первого вице-президента АР Мехрибан ханум Алиевой. Вице-президент Фонда и глава его российского представительства Лейла ханум Алиева неизменно поддерживает любые проекты во всех странах, призванные помочь детям, сделать их жизнь ярче и счастливее. Искренне надеемся, что это первое, но далеко не последнее совместное начинание Российского фонда культуры и Представительства Фонда Гейдара Алиева, - сказала Тамилла Ахмедова. - Россия и Азербайджан всегда были и остаются добрыми соседями и партнерами в политике, экономике, науке, культуре. Отрадно, что дети наших стран и народов растут под надежной защитой государства и общества, в атмосфере взаимоуважения друг к другу. Самые крепкие и самые искренние отношения в дружбе завязываются именно в детстве. И если мы говорим: "Сегодня – дети, завтра – народ", то вполне справедливо будет отметить: "Сегодня – детская дружба, завтра – дружба между народами".

Продюсер творческого объединения "Кинолестница" Нина Комарова акцентировала внимание на том, что для организации мероприятия объединились Российский фонд культуры имени Сергея Владимировича Михалкова и Представительство азербайджанского Фонда Гейдара Алиева в Москве: "Этим мероприятием мы ознаменовываем знакомство и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Сегодня мы увидели, как талантливы ребята. Особенно нас потряс пианист Елисей, которого пригласило представительство Фонда Гейдара Алиева".

"Такие талантливые дети! Как они поют, как читают стихи! Как это важно - обмениваться культурными кодами!. Нам никуда не деться друг от друга: как мы жили рядом в сотрудничестве, в дружбе, в мире, так нам и надо жить во все времена. Прекрасный сценарий написала Елена Твердохлеб. Мы подключили композитора-аранжировщика Александра Мясникова, который впервые сегодня представлял гимн, который написал для российских детей, где есть очень важные слова, ”сегодня дети, а завтра народ”, принадлежащие Сергею Михалкову. Поэтому заниматься детьми по сути означает занимаемся народом", - заметила Комарова.

Гостями Российского фонда культуры 1 июня стали ребята 7-12 лет. Впереди веселое лето, но важно не забыть школьную программу. Для этого организаторы подготовили для ребят праздничное путешествие, которое должно помочь им закрепить полученные за год знания. На экране появились иллюстрации к детским произведениям Сергея Михалкова.

Поэтическое путешествие в "Поезде друзей" имело образный характер. Сидящие в зале дети увлеченно "путешествовали" по легендарным произведениям Сергея Михалкова.

На пути в каникулы "Поезд друзей" сделал самые необычные остановки. Например, на станции "Школьная" ребята помахали школе рукой: "До свидания, до осени!" Затем они прибыли на станцию "Музыкальная", на которой узнали, что у них есть свой детский гимн "Сегодня - дети, завтра - народ" (музыка и стихи Игоря Шевчука). Станция "Театральная" удивила детскими талантами, которые подготовили стихи, театральные, музыкальные и танцевальные номера.

На станции "Неболейка!" детей учили не бояться прививок и уколов, на станции "Смех" их ждала веселая викторина с любимыми Смешариками. На станции "Мультики" ребятам увидели премьера - мультфильм Рустама Корнаушкина "Притворщик" по басне Сергея Владимировича Михалкова.

Вел программу детский поэт и писатель Игорь Шевчук. "Наша главная цель - услышать отзыв детской души на то, что ты для них творишь. Хотя это немножко официальное мероприятие, и повод был немножко официальный, но для человека, который в этом участвует, главная цель - увидеть ответную реакцию. Тем более ребята все музыкальные, все подпевали, это говорит о том, что гимн не совсем оторванный от народа получился", - сказал Шевчук.

Автор сценария праздника, кинопродюсер творческого объединения ”Кинолестница” Елена Твердохлеб заметила, что "Международный День защиты детей празднуется с 1950 года, и то, что сегодня мы собрались замечательной, дружной и тесной компанией говорит о том, что тема детства - самая главная. Детей, невозможно ни переиграть, ни обыграть, ни переиначить. Сегодня дети, а завтра народ. Неважно, в какой стране мы живем, каким богам поклоняемся, главное, чтобы всегда был мир, чтобы всегда смеялись дети им светло солнце".

"Надо возвращаться к своим корням, к первоисточникам. К книжным полкам. Задача родителей, нас, взрослых, чтобы дети не забывали о том, что они дети. Ведь цифровые технологии не формируют человека, они формируют навыки, моторику, возможность быстро нажимать на кнопки и реагировать. А книги - это душа. Поэтому мы за то, чтобы дети читали классику, изучали классику. Таких авторов как Сергей Владимирович Михалков, на самом деле, надо возводить в ранг особо читаемых детских поэтов и писателей", - заявил Елена Твердохлеб.

Как встретишь лето, так его и проведешь! Исходя из этого, можно предположить, что для детей, собравшихся сегодня в Фонде культуры, летние каникулы должны стать красочными и творческими.