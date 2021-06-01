Жителей Сочи предупредили о ливнях, граде и селях

В Сочи в ближайшее время ожидаются ливни с грозами и градом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Предупреждение действует со второй половины ночи и до конца дня 2 июня.

В ведомстве отметили, что на реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема.

В МЧС настоятельно рекомендуют местным жителям использовать ветрозащитную одежду, непромокаемую одежду и обувь, а также подготовить жилье к удару стихии - плотно закрыть ставни, двери, вентиляционные отверстия, укрепить кровлю. Помимо этого, в ведомстве советуют парковать автотранспорт в предназначенных для этого местах.