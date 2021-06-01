Браконьеры погубили 10% тюленей в Дагестане

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) Василий Соколов заявил о том, что по данным специалистов, около 10% мертвых тюленей, найденных на побережье Каспийского моря в Дагестане, погибли в результате действий браконьеров, большинство же животных умерли от естественных причин.

"Был проведен полнейший анализ, порядка 2 тыс особей было найдено, они были обследованы. Проводили [исследования] и на болезни, и на возможный антропогенный фактор, на убийство этих тюленей. В итоге заключение ученых, что причиной смертности [большинства особей] были естественные факторы", - сказал он, что под этим понимается смерть в результате асфиксии от выбросов газа со дна моря, передает ТАСС.

Напомним, что с декабря прошлого года на побережье Каспийского моря в республике было зафиксировано несколько случаев массовой гибели тюленей.