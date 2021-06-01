Эрдоган: Турция готова поддержать сотрудничество Грузии, Азербайджана и Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара считает Грузию ключом регионального сотрудничества и выражает готовность поддержать любой трехсторонний формат, в том числе и Грузия - Азербайджан – Армения.

"Трехстороннее сотрудничество с Азербайджаном крайне важно. Мы, Турция, поддерживаем любое трехстороннее сотрудничество, будь то Грузия - Азербайджан - Армения или Грузия - Азербайджан - Турция", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Анкаре.

Кроме того, Эрдоган сообщил о том, что с участием Грузии в ближайшее время состоится высший стратегический совет. Дата будет сообщена после того, как министерства иностранных дел обеих стран проведут подготовительные работы.

В свою очередь Гарибашвили, выразил надежду на то, что обе республики сумеют реализовать максимум совместных проектов и углубить сотрудничество.