Врачи: диабет можно диагностировать по коже рук

Диабет может вызывать дефекты кожи на руках, говорят данные, предоставленные Американской академии дерматологии.

Так, по словам медиков, при повышенном уровне сахара к крови, кожа на тыльной стороне ладоней ощущается "стянутой" и выглядит "словно из воска". Также больной испытывает затруднение при сгибании пальцев. Также пораженная кожа на ощупь похожа на апельсиновую корку.

Кроме того, специалисты указали на то, что при запущенном варианте болезни, если ее течение не отслеживалось на протяжении нескольких лет, или пациент не знал о ней, может возникнуть ощущение "камешков" в кончиках пальцев, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Помимо этого, о проблемах с уровнем содержания сахара в крови может указываться появление небольших твердых шишек на коже, похожих на прыщи которые со временем могут превратиться в желтые, красноватые или коричневые участки опухшей и твердой кожи.