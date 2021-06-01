В Москве на мальчика рухнули футбольные ворота

Во вторник, 1 июня, на шестилетнего ребенка на западе Москвы рухнули футбольные ворота. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Инцидент произошел на спортивной площадке, расположенной на Ярцевской улице. Мальчик был госпитализирован, передает РИА Нвоости.

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту инцидента, ее проводит Кунцевская межрайонная прокуратура. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.