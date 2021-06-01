США вывели свои войска из Афганистана более чем на 30%

Процесс вывода войск США из Афганистана завершен примерно на треть. Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

"По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44% всего процесса вывода", - сказано в заявлении на сайте командования.

Как отмечается, из Афганистана вывезено около 300 грузовых самолетов с материалами, а агентству материально-технического обеспечения минобороны передано 13 тыс единиц оборудования для утилизации, передает РИА Новости.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября.