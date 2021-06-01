Власти Ингушетии подарили многодетной семье автобус

Национальный фонд развития Ингушетии приобрел микроавтобус для многодетной семьи из региона. Ранее семья была отмечена орденом "Родительская слава".

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин пообщался с многодетными семьями, награжденными этим орденом, в их числе была и семья Марзиевых из Ингушетии. В семье растут четыре сына и три дочери.

Впоследствии пресс-служба главы региона Махмуда-Али Калиматова сообщила о выделении Национальным фондом развития Ингушетии средств и приобретении для семьи Марзиевых просторного микроавтобуса.

Национальный фонд развития Ингушетии был создан в 2020 году по инициативе главы республики. В фонд перечисляется заработная плата главы региона.