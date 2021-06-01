ЕС разрабатывает санкции в отношении авиакомпаний Беларуси

Европейский союз готовит санкции против более чем десятка высокопоставленных представителей белорусской авиации и национальной авиакомпании в связи с инцидентом с самолетом Ryanair, произошедшем 23 мая. Об этом сообщают дипломатические источники.

Ограничительные меры еще обсуждаются, однако 4 июня послы ЕС могут предварительно принять решение о том, чтобы запретить белорусским авиалиниям летать над странами сообщества и осуществлять в них посадку, передает агентство Reuters.

По словам дипломатического источника, все страны Евросоюза согласны с таким подходом. Другой дипломат отметил, что этот сигнал даст президенту Беларуси Александру Лукашенко понять, что "его действия носят опасный и неприемлемый характер".

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. На борту воздушного судна находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Протасевича обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним также была задержана гражданка России София Сапега. Ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси.

Ряд западных стран и ЕС призвали как можно скорее принять новые санкции против Минска. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, и запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси.