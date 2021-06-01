"Архыз" запустил предпродажи ски-пассов на новый сезон

На горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии начались предпродажи ски-пассов на следующий зимний сезон, информирует пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа", управляющей курортом, уточняя, что билеты продаются со значительной скидкой.

"С 1 июня на курорте "Архыз" стартовали предпродажи сезонных ски-пассов на сезон 2021/2022. Их можно купить со скидкой более 30%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что сезонные билеты дают право кататься на курорте каждый день горнолыжного сезона, включая все праздники. Кроме того, в стоимость включено вечернее катание по освещенным трассам.

В настоящее время стоимость взрослого сезонного билета с июньской скидкой составляет 26 000 рублей, детского (с 6 до 13 лет включительно) – 16 900 рублей, впоследствии цены составят 38 000 рублей и 24 700 рублей соответственно.