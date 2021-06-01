Детский праздник в Москве организовали Фонд культуры РФ и Представительство Фонда Гейдара Алиева

В Международный день защиты детей, 1 июня, в Российском Фонде культуры прошёл красочный детский праздник-путешествие «Мы едем, едем, едем…Ура - каникулы!". Праздник состоялся в рамках проекта РФК "Сегодня - дети, завтра - народ" в сотрудничестве с Представительством Фонда Гейдара Алиева в России. Содействие в проведении мероприятия также оказали киностудия "Лестница", Центр военно-патриотического воспитания ВКС "Юнармия", школы - студии "Детикино", Московский музыкальный кадетский корпус.