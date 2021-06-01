Страны НАТО признали необходимость новой стратегии

Министры иностранных дел стран-участниц НАТО в преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе подтвердили необходимость выработки новой концепции взамен устаревшей от 2010 года. Об этом сообщил сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы все согласны, что саммит даст нам историческую возможность усилить трансатлантическое сотрудничество, а также подготовить союзников к более непредсказуемому миру… Имеется самая широкая поддержка необходимости начать работать над следующей стратегической концепцией НАТО, поскольку наша стратегическая среда заметно изменилась с 2010 года", - цитирует его ТАСС.

Столтенберг также отметил, что все новые идеи нуждаются в реализации. "Но делать больше, означает и больше инвестировать", - уточнил он.

Генсек НАТО также акцентировал внимание на том, что последние семь лет Европа и Канада повышали оборонные расходы. По его словам, необходимо сохранить этот импульс и вместе инвестировать больше, поскольку совместное инвестирование в НАТО многократно повышает коллективную силу.

Напомним, однодневный саммит НАТО пройдет в очном режиме 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе.