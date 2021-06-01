Министры ОПЕК+ сохранят апрельский план по нефтедобыче

Министры стран ОПЕК+ договорились оставить в силе план восстановления нефтедобычи на 2,1 млн баррелей в сутки в течение мая - июля. Об этом говорится в финальном проекте решения, опубликованного ОПЕК.

"Подтвердить план с учетом решений, принятых, в том числе в апреле 2021 года о постепенном возвращении на рынок 2 млн баррелей в сутки темпами, определяемыми в соответствии с условиями рынка", - сказано в документе.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+ пройдут 1 июля 2021 года, передает ТАСС.