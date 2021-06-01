Лавров: переговоры Путина и Байдена важны, но …

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря об ожиданиях российской стороны от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, отметил, что Москва не строит иллюзий по поводу прорывов и исторических решений.

"Что касается предстоящего саммита в Женеве 16 июня президентов России и Соединенных Штатов, мы не строим иллюзий, мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что "сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, важен, это нужно всячески поддерживать".

Далее Лавров добавил, что лидеры обменяются мнениями о том, "какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих стран, да и в целом на глобальной арене".