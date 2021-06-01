Авария в Крыму унесла две жизни

Водитель и пассажир легковушки стали жертвами лобового столкновения с грузовым "Камазом" с полуприцепом на трассе под городом Белогорском в Крыму, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Стало известно, что по предварительным данным 1 июня в 14:00 на нулевом километре автомобильной дороги Белогорск - Феодосия водитель автомобиля Citroen не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем "Камаз" с полуприцепом.

"В результате ДТП водитель автомобиля Citroen и его пассажир 1988 года рождения смертельно травмированы", - сообщили в ведомстве, отметив, что по факту аварии проводится проверка.