Кадыров стал богатейшим российским губернатором

Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил список богатейших губернаторов страны. Так, по данным о доходах и имуществе, в прошлом году он заработал 381,1 млн рублей. Также к объектам его собственности относятся два земельных участка площадью 3668 и 28 361 кв м и жилой дом площадью 2344 кв. м.

На втором месте самых богатых губернаторов занял глава Марий Эл Александр Евстифеев, заработок которого составил 84,7 млн рублей. Данная сумма была получена после продажи земельного участка, жилого дома, бани, двух квартир, машино-мест и гаража.

Также в числе наиболее состоятельных глав регионов – губернатор Московской области Андрей Воробьев ( 79,8 млн рублей), глава Липецкой области Игорь Артамонов (69,2 млн рублей) и губернатор Красноярского края Александр Усс (30,1 млн рублей).

Самый низкий доход был задекларирован главой Калмыкии Бату Хасиковым. Сумма составила 1,2 млн рублей.